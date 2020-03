Schachmann zegeviert in boeiende eerste rit Parijs-Nice

Na een valpartij, waarbij de Fransen Romain Bardet en Warren Barguil betrokken waren, brak het peloton in stukken. In de voorste groep was Sunweb met de Duitser Nikias Arndt, Benoot, Bol en de Deen Søren Kragh Andersen het best vertegenwoordigd. Alaphilippe was er ook bij. Met nog 30 kilometer te rijden, ontsnapte de kopman van Deceuninck - Quick-Step in gezelschap van Benoot. Het tweetal bereikte nog afgezonderd de top van de Cote de Neauphle-le-Château, maar meteen erna sloten Schachmann en Teuns aan. De Duitser, onlangs al tweede in de Ronde van de Algarve, was in de sprint oppermachtig.