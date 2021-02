Schaatswereld op z'n kop door uniek cadeau natuur: 'Een NK op natuurijs? Het kan!’

Door Lisette van der Geest



‘Mooier dan dit wordt het niet’ en: ‘Let’s make things happen!’ schreef Patrick Wouters vanmorgen op Twitter. Wouters is een van de ontwerpers van de langebaanbubbel, die schaatsers al weken de mogelijkheid geeft op wedstrijden op het hoogste internationale niveau. Waarom ook geen marathonbubbel, denkt hij? Vorige week liet de KNSB nog weten dat de rijksoverheid, ondanks een recent verzoek, geen natuurijswedstrijden toestaat. Maar Wouters denkt dat het veilig kan. ,,Natuurijs in Nederland, dit is in de sport het grootste cultuurerfgoed wat we hebben.”



Zijn tweet wordt inmiddels gedragen door vele prominenten uit de sportwereld. Van langebaners Sven Kramer, Mark Tuitert, Ireen Wüst, tot marathonschaatser Bob de Vries en voormalig roeier Sjoerd Hamburger en BMX-er Niek Kimmann. Jac Orie retweette en zette erboven: ‘Deze kans kunnen we niet aan ons voorbij laten gaan’. Richard Plugge, directeur bij Jumbo-Visma meldde daarbij: ‘100% eens! PCR-testen, sneltesten, bubbel creëren, geen publiek. De world cups in Thialf en het wielrennen laten zien hoe het kan.”