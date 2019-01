Schaatswereld eert Van Deutekom met speciale rouwband

Ferrer strompe­lend en in tranen van de baan in Auckland

10:00 David Ferrer heeft in zijn tweede partij op de Auckland Classic moeten opgeven met een kuitblessure. De Spanjaard, in de eerste ronde nog te sterk voor Robin Haase, hield het in de partij tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta al in de derde game voor gezien en verliet strompelend en in tranen de baan.