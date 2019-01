Schaatsster Van den Brandt stopt na dit seizoen: ‘Andere dingen gaan doen’

Aan het begin van het huidige seizoen was Van den Brandt nog van plan om vier jaar door te gaan, maar de afgelopen maanden sloeg de twijfel toe.



,,Als ik schaats wil ik me er voor de volle 100 procent voor kunnen inzetten’', legt Van den Brandt op schaatsen.nl uit. ,,Ik merk dat me dat niet meer lukt. Mijn studie is leuk en ik wil ook andere dingen gaan doen.’' Van den Brandt heeft haar bachelor Bewegingswetenschappen net afgerond en begint per 1 februari aan de master Sport Science.



Bij de NK afstanden twee seizoenen geleden veroverde Van den Brandt zilver op de 500 meter. Eind december eindigde ze op deze afstand als achtste.



Van den Brandt wil bij de sprintwedstrijden om de Zilveren Bal half maart in Leeuwarden afscheid nemen.