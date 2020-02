Schaatsmarathons in Hoorn prooi voor Niero en Groenewoud

Marijke Groenewoud zegevierde bij de vrouwen. Ze was de snelste in de eindsprint van een kopgroepje van zeven rijdsters. Het was haar tweede zege dit seizoen in dit circuit. Manon Kamminga eindigde als tweede en Merel Bosma kwam als derde over de streep. Imke Vormeer won de sprint van het peloton en behield daardoor de leiding in het klassement.



Er staan deze maand nog twee races op het programma van de KPN Marathon Cup.