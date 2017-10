Schaatskalender 2017-2018

Karsdorp scheurt kruisband: 'Droom veranderde in nachtmerrie'

20:13 Rick Karsdorp heeft bij zijn debuut voor AS Roma de voorste kruisband in zijn linkerknie gescheurd. Dat heeft onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen, meldt Roma op de clubsite. De oud-Feyenoorder gaat morgen al onder het mes en wacht daarna een maandenlang herstel.