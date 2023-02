Schaatsers derde op teamsprint, maar winnen klassement, ook Kjeld Nuis pakt wereldbeker

De Nederlandse ploeg was in dit seizoen twee keer als tweede gefinisht. Met de derde plaats won Nederland het klassement over drie wedstrijden voor Canada en Noorwegen.

Het Nederlandse drietal was echter meer dan 2 seconden langzamer dan Anders Johnson, Laurent Dubreuil en Antoine Gélinas-Beaulieu uit Canada. Die wonnen in 1.19,53 en waren daarmee ook veel sneller dan de Noren (1.20,89).

Nuis geklopt door Stolz maar wint klassement 1500 meter

Kjeld Nuis moest de zege op de 1500 meter laten aan de Amerikaan Jordan Stolz. Het 18-jarige Amerikaanse talent versloeg de olympisch kampioen in een rechtstreeks duel met een tijd van 1.45,44. Nuis werd tweede met 1.46,16 en greep wel het eindklassement van de wereldbeker op de 1500 meter. De 33-jarige schaatser van Reggeborgh won eerder de tweede wereldbekerwedstrijd in Calgary en vorige week in Polen en bleef in het klassement de Canadees Connor Howe en Stolz voor.

Wesly Dijs eindigde met 1.46,47 net naast het podium op de vierde plaats. Thomas Krol kwam tot 1.47,03. Dat was goed voor de achtste plaats. De schaatser van Jumbo-Visma is bij de WK afstanden de titelverdediger op de 1500 meter. Louis Hollaar reed 1.47,84 en werd daarmee dertiende.

Jutta Leerdam derde op 500 meter

Jutta Leerdam werd bij de laatste wereldbeker in Polen derde op de 500 meter. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma sprintte naar een tijd van 38,14. Kim Min-sun uit Zuid-Korea werd voor het eerst dit seizoen verslagen op de 500 meter. Ze moest Vanessa Herzog uit Oostenrijk voor laten gaan, die won in 37,96. De Zuid-Koreaanse was met 38,08 in een rechtstreeks duel nog nipt sneller dan Leerdam en werd tweede. Kim had alle voorgaande wereldbekerwedstrijden op de 500 meter op haar naam geschreven. Ze won het wereldbekerklassement dan ook met grote voorsprong voor Herzog en olympisch kampioene Erin Jackson. Leerdam, die de wedstrijd van vorige week in Polen oversloeg, werd vierde.

Joy Beune derde op 3000 meter

Joy Beune won het brons op de 3000 meter. De 23-jarige schaatsster van Team IKO was met 4.08,35 de beste Nederlandse. De zege ging naar de Noorse Ragne Wiklund, die zich een week eerder al verzekerd had van de eindzege in het wereldbekerklassement over de 3000 en 5000 meter. Beune werd in haar rit verslagen door Martina Sablikova uit Tsjechië. De 35-jarige stayer liet de snel gestarte Beune niet te ver weglopen en kwam in het tweede deel van de 3000 meter hard onderdoor. Sablikova werd tweede in 4.05,67. Wiklund was daarna rapper en reed met 4.02,79 ook het baanrecord van olympisch kampioene Irene Schouten (4.04,00) uit de boeken.

Volledig scherm Joy Beune. © Pro Shots / Erik Pasman

Antoinette Rijpma-De Jong was net als Beune snel vertrokken, maar de schaatsster van Jumbo-Visma kon dat tempo al na een aantal ronden niet volhouden. De Nederlands kampioene en regerend wereldkampioene op de 3000 meter moest na lastige slotronden genoegen nemen met 4.12,30. Daarmee werd ze negende. Robin Groot zat daar vlak achter met 4.13,26 en werd tiende. Reina Anema finishte als twaalfde in 4.14,84. Sanne in ‘t Hof was eerder op de dag in de B-groep met een zogeheten kwartetstart de snelste, in 4.07,41.

Uitslagen vrijdag

1500 meter mannen

500 meter vrouwen

3000 meter vrouwen

Teamsprint mannen

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

