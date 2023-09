Schaatsers bereiden zich onder Italiaanse zon voor op nieuwe seizoen: ‘Ze worden de zomer zat, hier begint de winter’

Kevin Doets grijpt tegen Luke Humphries net naast verrassen­de titel bij Players Champions­hip

Kevin Doets is er net niet in geslaagd om te stunten met de eindzege op Players Championship 20. De Nederlandse darter drong in Barnsley verrassend door tot de finale, maar moest daarin nipt buigen voor Luke Humphries. ‘Cool hand Luke’ won met 8-6.