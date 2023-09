Schaatsers bereiden zich onder Italiaanse zon voor op nieuw seizoen: ‘Ze worden de zomer zat, hier begint de winter’

Met polls Kruip in de huid van de bondscoach: wie zet jij op goal, in de spits en naast Frenkie de Jong?

Het Nederlands elftal hervat deze week de jacht op een ticket voor het EK. In de kwalificatieduels zijn Griekenland en Ierland de tegenstanders. Wie zou jij op doel zetten, in de spits posteren en als partner van Frenkie de Jong opstellen? Kruip in de huid van bondscoach Ronald Koeman en stem mee in onze polls!