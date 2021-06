Schaatsers beginnen aan olympisch seizoen: ‘Ik voel me nou niet als een koe in de wei’

Door Lisette van der Geest



,,Je vindt je grap nog steeds leuk, hè?”, roept Irene Schouten. De schaatsster zit met een brede grijns op een blauw klapstoeltje in Thialf, aan de rand van de ijsvloer. Een dag eerder zei ze: ,,Ik heb zin in morgen. Niet omdat ik dan jarig ben, maar omdat ik het ijs weer op mag.” Ze is 29 jaar geworden, op de dag af vier jaar jonger dan haar vriend Dirkjan, en dat is weer de reden waarom ploeggenoot Jos de Vos zei: ,,Gefeliciteerd, hè!” En na haar bedankje: ,,Met Dirkjan.”