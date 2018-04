Schaatscoach De Wit tekent bij in Japan

VIDEO Derbykoorts wakkert aan: duizenden NAC-supporters zorgen voor vuurwerk op laatste training

11:44 Zondag staat de wedstrijd tussen NAC en Willem II op het programma en de derbykoorts is zaterdagochtend flink aangewakkerd. Nadat in de vroege morgen duidelijk werd dat in Breda een ludieke actie door de Willem II-supporters had plaatsgevonden, bezochten een paar duizend fanatieke NAC-supporters het Rat Verlegh Stadion voor de laatste training.