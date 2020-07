Schaatscoach Bouwman vecht ontslag in Duitsland aan

Video Verstappen achter Mercedes­sen in eerste training van het seizoen

13:36 Bijna vier maanden later dan de bedoeling was, is de eerste vrije training van het nieuwe Formule 1-seizoen in de boeken. Op de Red Bull Ring waren Lewis Hamilton (1.04,816) en Valterri Bottas de snelsten in hun Mercedes. Max Verstappen volgde de Britse wereldkampioen met 1.05,418 op P3.