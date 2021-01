Schaatsbond zet streep door marathonseizoen

'Onvermijdelijk'De marathonschaatsers komen deze winter niet in actie. De KNSB trekt een streep door het huidige seizoen, waarin nog geen enkele wedstrijd is verreden. ,,Dit doet pijn, maar is in onze ogen nu onvermijdelijk’', aldus de bond over het besluit.

Het marathonschaatsen is - opnieuw - niet door het Ministerie van VWS erkend als topsport. Daardoor is er voor de schaatsbond geen mogelijkheid meer om deze winter nog een fatsoenlijke wedstrijdkalender op te stellen. Competitieleider Willem Hut had tot de persconferentie van afgelopen dinsdagavond nog goede hoop om een serie van acht marathons te kunnen organiseren op semi-overdekte ijsbanen als in Alkmaar en Den Haag. Dat aan het eind van die reeks aan de winnaar de Nederlandse marathontitel werd uitgedeeld, zou het ministerie over de streep moeten trekken.

Evenals Hut nog droomde van wedstrijden op buitenlands natuurijs. Na het wegvallen van de marathons op de Weissensee in Oostenrijk werd het programma in het Zweedse Lulea al verschoven richting eind maart. In de hoop dan met het marathonpeloton daar te kunnen rijden. De oproep van minister-president Rutte om tot en met maart niet op reis te gaan naar het buitenland betekende het einde van dat plan.

,,Dit doet ongekend veel pijn en is vooral een klap voor de rijders en alle mensen die bij het marathonpeloton betrokken zijn’', laat Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, weten. ,,Het was een heel lastig besluit, maar het is helaas onvermijdelijk.’'

Nooit opgeven, altijd doorzetten. ,,Het zit nu in het DNA van de marathonschaatsers’', aldus Hut. ,,Ook de afgelopen week nog hebben we nog een keer geprobeerd de schouders eronder te zetten. We hoopten nog kansen te zien, maar die bleken gewoon niet meer reëel aanwezig.”

Met het genomen besluit is er in ieder geval duidelijkheid, zegt de KNSB. ,,Uiteindelijk is het beter om de knoop definitief door te hakken, dan weet iedereen ook waar hij aan toe is. We rijden dus geen wedstrijden meer in 2020-2021”, aldus Hut.

Traditiegetrouw zou ook dit seizoen worden geopend op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Vanwege de coronapandemie ging door de wedstrijd van afgelopen 24 oktober al een streep. Sindsdien leefden de marathonschaatsers tussen hoop en vrees. Ze trainden maandenlang voor wedstrijden die dus uiteindelijk geen van alle konden doorgaan.