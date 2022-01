Schaakgrootheid Magnus Carlsen wint prestigieus toernooi in Wijk aan Zee voor achtste keer

Video Ashleigh Barty schrijft historie voor uitzinnig publiek op Australian Open: eerste Australi­sche die wint sinds 1978

Ashleigh Barty (25) heeft geschiedenis geschreven in haar eigen Australië. De nummer één van de wereld won voor het eerst de Australian Open en is daarmee de eerste Australische die dat presteert sinds Chris O’Neil in 1978. Barty verloor geen enkele set en klopte ook Danielle Collins in twee sets: 6-3, 7-6(2).

