Schaakgrootheid Magnus Carlsen noteert unicum bij prestigieus toernooi Wijk aan Zee

De Noorse schaakwereldkampioen had in de twaalfde en voorlaatste ronde aan een remise voldoende tegen de Amerikaan Fabiano Caruana om de titel veilig te stellen. Hij won echter na een langdurige partij van 49 zetten.



Voor Carlsen, al meer dan een decennium de beste schaker ter wereld, stond op de slotdag nog een partij tegen Daniil Doebov op het programma. De Rus moest het toernooi vrijdag echter verlaten wegens een positieve coronatest. Daardoor krijgt Carlsen zondag zonder te spelen het punt cadeau.



De Noorse grootmeester eindigt in Wijk aan Zee ongeslagen op 9,5 punten. De Nederlander Anish Giri, die in de tweede ronde verloor van Carlsen, staat na twaalf ronden op de vierde plek met 7 punten. Hij moest zaterdag met wit genoegen nemen met remise in zijn duel met de Zweed Nils Grandelius.

Quote Ik voelde me een beetje brutaler dan normaal Magnus Carlsen

,,Ik ben heel erg blij met mijn toernooizege, maar ook met de winst in mijn partij tegen Caruana”, gaf Carlsen te kennen. ,,Ik wist dat een remise voldoende was voor mij, maar ik voelde me een beetje brutaler dan normaal, ik wilde er echt voor spelen. Dat wilde hij ook en daardoor kregen we een mooi gevecht. Ik nam wat risico’s en dat pakte goed uit.”

Carlsen keek met een tevreden gevoel terug op zijn gehele optreden in Wijk aan Zee. ,,Ik heb heel veel goede momenten gehad. Ik heb, denk ik, negen winnende posities afgedwongen en daarvan heb ik er vijf benut. Dat zijn er misschien een of twee te weinig, maar de positieve punten overheersen absoluut. Ik heb hier veel beter gespeeld dan in de afgelopen jaren. Toch heb ik nog altijd het gevoel dat het nog wat beter kan. Wellicht een andere keer dan maar. Tien titels behoren hier zeker tot de mogelijkheden.”

Van Foreest achtste

De afgetreden titelhouder Jorden van Foreest, die vrijdag landgenoot Giri versloeg, kwam met zwart remise overeen met de Pool Jan-Krzysztof Duda. Van Foreest neemt met 6 punten de achtste plek in.

,,Magnus Carlsen heeft een sterk toernooi gespeeld”, liet toernooidirecteur Jeroen van den Berg weten. ,,Zijn achtste overwinning in Wijk aan Zee is een unicum in de geschiedenis van het Tata Steel Chess Tournament. In schaaktechnisch opzicht is het ook zeker een succesvol toernooi geworden. Ik ben trots op iedereen in de organisatie. Met veel inspanningen hebben we de uitdagingen rondom het coronavirus zo goed mogelijk het hoofd weten te bieden.”