Schaaf als directeur terug bij Werder Bremen

Schaaf speelde zelf van 1978 tot 1995 voor Werder, waarmee hij in 1988 en 1993 de titel pakte. Van 1999 tot 2013 had Schaaf als trainer het eerste elftal onder zijn hoede. Het hoogtepunt in die periode voor Schaaf was het winnen van de landstitel en de beker in 2004.



Als technisch directeur krijgt Schaaf, die op 1 juli begint, als belangrijke taak mee om een trainings- en spelopvatting te creëren waar alle teams binnen de club mee gaan werken.