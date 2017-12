Saudi-Arabië weigert Israëlische schakers

Saudi-Arabië heeft zeven Israëlische spelers deelname heeft geweigerd aan de WK snelschaken, deze week in Riyad. Dat meldt de wereldbond FIDE. Hun visumaanvraag is genegeerd.

,,Het is het oude systeem. Ze hebben domweg niet gereageerd'', aldus Israel Gelfer, een van de vicevoorzitters van de wereldbond FIDE. Gelfer vertelde dat alles in het werk is gesteld om de Saudi's over te halen de schakers uit Israël in te schrijven voor het evenement. De landen onderhouden geen diplomatieke betrekkingen.

Volgens Gelfer gaat Israël de FIDE nu vragen Saudi-Arabië de organisatie van deze WK's in 2018 en 2019 te ontnemen. Gebeurt dat niet dan zal de zaak worden aangekaart bij het Hof van Arbitrage voor Sport in Zwitserland. Het is niet duidelijk of ook andere schakers toegang is geweigerd, maar spelers uit Qatar hielden er al wel rekening mee dat ze geen visa zouden krijgen.