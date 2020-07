Sassuolo trakteert Lazio op derde nederlaag op rij, Atalanta kan profiteren tegen Juventus

De Romeinen waren voor de coronacrisis in gevecht met Juventus om het kampioenschap, maar na de hervatting is Lazio het helemaal kwijt. De lichtblauwe formatie uit de Italiaanse hoofdstad wist pas twee keer te winnen en incasseerde tegen Sassuolo de vierde nederlaag in drie weken tijd. Juventus kan de voorsprong op Lazio aan kop van de ranglijst zaterdagavond vergroten tot tien punten. De titelverdediger ontvangt Atalanta, dat dankzij negen overwinningen op rij is opgeklommen naar de derde plaats met nog maar twee punten minder dan Lazio. De aftrap in Turijn is vanavond om 21.45 uur.