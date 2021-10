Sasnovitsj slaat wéér toe tegen grandslamkampioene: ‘Ik had mijn tickets naar huis al geboekt’

Zondag 1B Hattrick Danny Lauwen legt Rood-Wit over de knie, Dosko kent succesvol­le middag

10 oktober Unitas’30 -aanvoerder Danny Lauwen zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de ‘derby’ Rood-Wit - Unitas’30 in Etten-Leurs voordeel werd beslist. Zijn eerste hattrick in het shirt van Unitas, dacht-ie. ,,Hoe mooi om dat in een wedstrijd als vandaag te doen.”