Sarri weet het even niet meer na historische blamage

,,Ik ben op dit moment niet in staat om dit uit te leggen. Ik weet het gewoon niet. Misschien was het de vroege goal na drie minuten die ons brak. Mijn gevoel over dit duel was deze week nog zo goed. We hebben echt een probleem in uitduels”, stamelde de Italiaan na de grootste nederlaag ooit van Chelsea in de Premier League. ,,Ik heb vandaag mijn voetbal niet gezien. Het is nu zaak snel te begrijpen waar dat aan ligt. Mijn doel is nog steeds om mijn type voetbal te spelen.”



Sarri begrijpt dat hij door de wisselvallige resultaten van de laatste weken onder een vergrootglas ligt. ,,Het is logisch dat er druk is want ik ben verantwoordelijk voor dit team. Over mijn toekomst weet ik niets. Dat moet je de club maar vragen.” Van clubeigenaar Roman Abramovich heeft Sarri zelf nog niets gehoord. ,,Ik zou blij zijn met een telefoontje van de baas, wetende dat ik nog nooit iets van hem heb gehoord. Om eerlijk te zijn, ik weet echt niet wat ik kan verwachten.”



Pep Guardiola nam het op voor zijn geplaagde collega, die nog wel zijn hand weigerde direct na afloop. ,,Mensen begrijpen niet hoe moeilijk het is om iets te veranderen bij een club", zei de Spanjaard op de persconferentie. ,,Ze verwachten dat een nieuwe manager nieuwe spelers haalt en dat het dan opeens gaat lopen. Maar zo werkt het niet, in mijn eerste seizoen liep het ook nog niet. Dat kost nou eenmaal tijd.”