Sarri: Moeten De Ligt helpen om zich zo snel mogelijk aan te passen

LIVE | Gevaar van 19de rit ligt in slotkilome­ters

13:25 De negentiende etappe van de Vuelta brengt het peloton in het midden van Spanje van Ávila naar Toledo. Op het oog is de rit weinig spectaculair door de weinig hoogteverschillen. Richting de finish wordt het toch spannend, in de laatste kilometers zit een kasseienklim die voor tijdverschillen kan zorgen.