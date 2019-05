Sarri hoopt snel op duidelijkheid: ‘Ik ben gelukkig bij Chelsea’

Maurizio Sarri weet niet of hij komend seizoen nog trainer is van Chelsea. De zestigjarige Italiaan zei dat gisteravond na de winst van de Europa League. De Londenaren versloegen stadgenoot Arsenal in Bakoe met 4-1.

,,Jullie weten dat ik de Premier League een geweldige competitie vind, het niveau ligt hoog. Ik ben gelukkig bij Chelsea, het is een van de beste clubs in de Engelse competitie’', aldus Sarri tegen verslaggevers in Bakoe. ,,Ik wil weten of de club ook blij met mij is en wat we kunnen doen om nog beter te worden.’'

Sarri gaat de komende dagen om de tafel met de leiding van Chelsea. De 60-jarige coach is pas een jaar in dienst van de club. Hij heeft nog een contract voor twee jaar. Sarri kreeg in Engeland veel kritiek voor de manier waarop hij met Chelsea voetbalt.

Voor de zestigjarige Sarri was de Europa League zijn eerste serieuze prijs als coach. Vier jaar geleden werkte hij nog bij het bescheiden Empoli, nadat hij in de 25 jaar daarvoor coach was in de lagere niveaus in Italië. Jarenlang was hij naast coach ook nog directeur van een bank.

null null