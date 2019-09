Sarri geeft De Ligt het vertrouwen: basisplek tegen Fiorentina

Giorgio Chiellini raakte vlak voor de interlandperiode zwaar geblesseerd aan zijn knie en is na een operatie zeker het komende halfjaar uitgeschakeld. Dat biedt kansen voor De Ligt, maar in het duel met Napoli maakte de twintigjarige Nederlander nog geen gelukkige indruk. ,,Mijn doel is om Matthijs zo veel mogelijk te helpen om zich aan te passen aan het Italiaanse voetbal”, vertelde Sarri al op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Fiorentina.



Sarri, die na een longontsteking vanmiddag voor het eerst zelf op de bank zit namens Juventus in de Serie A, geeft de Nederlander gewoon het vertrouwen op bezoek in Florence. De Ligt, die de eerste wedstrijd van het seizoen vanaf de bank moest toekijken, werkte tijdens de interlands tegen Duitsland en Estland aan het vertrouwen. Nederland won beide interlands en ligt daardoor op koers voor plaatsing voor het EK 2020.



Juventus staat na twee wedstrijden in de Serie A op zes punten, net als Internazionale en Torino.