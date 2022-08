Sarina Wiegman maakt kans op titel ‘beste coach van het jaar’, Nederlandse speelsters krijgen geen stemmen

Vijf conclusies over PSV in Glasgow: Sangaré levert, Veerman groeit door en tegengoals zijn zorgenkind­je

Het had gisteravond qua spel en resultaat slechter en beter gekund voor PSV dan de 2-2 tegen Rangers. De Brabanders stapten daarom gematigd tevreden in de bus naar het spelershotel in Glasgow, dat vanmorgen vroeg alweer wordt verlaten. Volgende week is duidelijk of de zomerse missie (de groepsfase van de Champions League halen) slaagt. Het duel in Glasgow leverde voldoende inzichten op.

11:35