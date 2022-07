Sarina Wiegman door het dolle na bereiken halve finale EK: ‘Deze dag zal ik niet vergeten

Met videoHet EK in eigen huis leek voor Engeland heel even op een debacle uit te draaien, maar de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman knokte zich in de kwartfinale langs Spanje en blijft zo in de race voor de titel. Georgia Stanway tekende in de verlenging met een knal van afstand voor de winnende 2-1. Het bereiken van de halve finale zorgde voor een gigantische ontlading bij Wiegman.

,,Het niveau van de wedstrijd was heel hoog”, zei Wiegman na afloop bij de BBC. ,,Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. We weten dat Spanje een heel goede ploeg is, zeker in balbezit. En wij deden het ook vrij aardig. Ik ben zo trots op het team, het is ongelooflijk. Je kon echt voelen hoe het publiek achter ons stond, dit is het thuisvoordeel.”

,,Ik maakte me niet echt grote zorgen. We stonden achter en wisten dat we iets moesten doen. Vervolgens scoorden we snel en konden we weer in ons normale systeem gaan spelen. Natuurlijk was ik een beetje bezorgd, anders zou ik het systeem niet een beetje hebben veranderd. Het is mooi dat het werkte.”

,,Het was een gekke dag”, aldus Wiegman, die op de dag van de wedstrijd na een negatieve coronatest uit quarantaine mocht komen. ,,Ik kwam pas laat bij het team, bereidde iedereen voor en probeerde zelf rustig te blijven. Deze dag zal ik niet vergeten.”

Lof voor Sarina Wiegman

Vanuit de Engelse media was er volop lof voor Wiegman. ,,Ze liet precies zien waarom ze zo'n geweldige reputatie heeft. ,,Ze herstelde op tijd van het coronavirus en haar aanwezigheid was van grote invloed. Ze toonde tactisch talent en een vleugje gokkersinstinct door spelmaker Fran Kirby en topscorers Ellen White en Beth Mead te wisselen. Ze leek alles onder controle te hebben, maar na het fluitsignaal verdween die kalme houding", schrijft de BBC.

De Engelsen waren voor het toernooi favoriet voor de titel en maakten die rol waar in de groepsfase. Oostenrijk, Noorwegen en Noord-Ierland aan de kant gezet, er werd veertien keer gescoord en geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd. De tegenstand in het eerste knock-out-duel bleek van een andere orde, maar Engeland overleefde.

Een nederlaag in Brighton leek woensdag lange tijd aanstaande voor Engeland, dat moeite had om het spel te maken en het initiatief het eerste half uur aan de tegenstander moest laten. Daarna kwam de ploeg van Wiegman iets beter in de wedstrijd. Een doelpunt van aanvalster Ellen White werd in de 37e minuut afgekeurd wegens buitenspel.

Openingsdoelpunt Esther González

Spanje begon na rust sterk en Engeland had vooral moeite met invalster Athenea del Castillo, die voorin aan de rechterbuitenkant ging spelen. Del Castillo stond in de 54e minuut ook aan de basis van het openingsdoelpunt. Spits Esther González werd goed aangespeeld, draaide zich vrij en schoot de bal van dichtbij laag in de hoek raak: 0-1.

Volledig scherm Esther González (9) viert de 0-1. © REUTERS

Del Castillo zorgde halverwege de tweede helft bijna voor een tweede treffer. Een mislukte voorzet werd ternauwernood gestopt door de Engelse keepster Mary Earps.

Wiegman probeerde door middel van het inbrengen van wisselspeelsters de gelijkmaker alsnog af te dwingen. Dat lukte, in de 84e minuut. Ella Toone schoot van dichtbij raak.

Onder aanvoering van het thuispubliek drukte Engeland in de verlenging door. Stanway, topscorer aller tijden van Manchester City, werd daarin de matchwinner. Spanje drong in de tweede helft van de verlenging nog wel aan en werd een paar keer gevaarlijk, maar het gastland hield stand. Tot zichtbaar grote vreugde van Wiegman.

Volledig scherm Ella Toone gaat uit haar dak na de gelijkmaker. © REUTERS

Zweden of België

De Britten nemen het dinsdag in de halve finale in Sheffield op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Zweden en België. Wiegman behoudt zo de kans op een tweede Europese titel als coach. Vijf jaar geleden won ze met Oranje het EK, dat toen in Nederland plaatsvond. Nederland versloeg destijds Engeland in de halve finale met 3-0.

Volledig scherm Sarina Wiegman viert de zege van Engeland tussen haar speelsters. © AFP

