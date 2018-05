Saoedische WK-scheids voor het leven geschorst vanwege matchfixing

De 32-jarige Al Mirdasi bekende voor de bekerfinale tussen Al-Ittihad en Al-Fhaisalyb één van de finalisten te hebben benaderd via een sms-bericht. Hierin stelde de scheidsrechter voor om de uitslag van het duel te manipuleren in ruil voor een flink geldbedrag.



Toen de betrokken club melding maakte van het incident werd Al Mirdasi van de wedstrijd gehaald. Voormalig Premier League-scheidsrechter Mark Clattenburg leidde de bekerfinale, die uiteindelijk werd gewonnen door Al-Ittihad.



Al-Mirdasi is een van de zes Aziatische scheidsrechters die door de FIFA is uitgenodigd voor het WK. Het is nog onbekend wat de wereldvoetbalbond gaat doen.