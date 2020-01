‘Saoedi-Arabië wil Newcastle United overnemen voor grootste investering in sport’

Al jaren zijn de fans van Newcastle eigenaar Mike Ashley beu. De Britse miljardair wil van de club af en derhalve geen grote sommen geld meer investeren. Na twee mislukte pogingen leek het vorig jaar dan toch van een overname te komen. Sjeik Khaled bin Zayed Al Nahyan uit de Emiraten zou Newcastle overnemen, maar uiteindelijk kwam het nooit tot een concrete deal.



Volgens de Wall Street Journal zal de langverwachte overname van Newcastle binnenkort alsnog worden beklonken. Het is slechts een kwestie van dagen voor The Magpies in Saoedische handen komen. De gesprekken zijn in een vergevorderd stadium. Kroonprins Mohammed Bin Salman leidt de de investeringsgroep die ruim 400 miljoen euro overheeft voor de overname. Het zou daarmee de grootste investering tot nu toe zijn in de sport door de Saoedi’s.



De rijke staat wil door middel van investeringen in sport het image oppoetsen. Newcastle United zou in de toekomst de concurrentie aan moeten gaan met Manchester City, dat in handen is van de Abu Dhabi United Group.