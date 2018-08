Santini weer goudhaantje bij Anderlecht met tweede hattrick

De tweede aanwinsten Ivan Santini en Nany Dimata zijn voorlopig de grote uitblinkers bij Anderlecht. Santini maakte in de eerste speelronde al een hattrick en de 1,90 meter lange spits uit Kroatië deed dat vandaag opnieuw. Santini kwam in de zomer voor 3 miljoen euro over van het Franse SM Caen, waar hij vorig seizoen elf keer scoorde in 32 wedstrijden.



De van VfL Wolfsburg gehuurde Dimata scoorde vorige week één keer en vandaag twee keer. Sindrit Guri (2-1) en Goran Milovic (5-2) scoorden voor KV Oostende, waar de Nederlandse spits Richairo Zivkovic een basisplaats had.