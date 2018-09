Sané voor het eerst vader

Weinig getuigen van debuut Musonda bij Vitesse

15:12 Vitesse heeft in een oefenduel in België met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Antwerp. Het duel werd om veiligheidsredenen achter gesloten deuren afgewerkt zodat er geen toeschouwers getuige waren van het debuut van Charly Musonda voor de Arnhemmers. De 21-jarige Belgische middenvelder is gehuurd van Chelsea en deed in het Bosuilstadion een helft mee.