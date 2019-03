Sané stelt Duitsland gerust in aanloop naar duel met Oranje

Sané kreeg in de extra tijd van de interland in Wolfsburg een harde tik op zijn enkel te verwerken. De Servische boosdoener Milan Pavkov kreeg voor die overtreding de rode kaart. Meteen na afloop liet bondscoach Joachim Löw weten dat hij geschrokken was van het incident. ,,We mogen van geluk spreken dat Leroy niet ernstig geblesseerd is geraakt'', zei hij.



Sané sprak woensdagavond in Wolfsburg ook al geruststellende woorden. ,,Alles is oké met die enkel, het zag er erger uit dan het was'', gaf hij te kennen. Een dag later bleek de eerste diagnose (,,geen schade aan de enkel'') juist.