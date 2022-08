Sancho schiet Manchester United voor het eerst op voorsprong onder Ten Hag

José Mourinho steekt pechvogel Georginio Wijnaldum hart onder de riem: ‘Soms is voetbal een shit-sport’

AS Roma-trainer José Mourinho heeft Georginio Wijnaldum via Instagram een hart onder de riem gestoken. De kersverse speler van de Romeinse club uit de Serie brak gisteren op de training zijn rechterscheenbeen. ‘Soms is voetbal een shit-sport.’

13:41