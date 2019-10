Sampdoria stuurt coach Di Francesco weg

Zonderland hoopt nog op olympisch ticket na mislukt WK: ‘Nu moet ik volle bak in de wereldbe­ker’

7 oktober Voor Epke Zonderland liep het WK in Stuttgart, net als voor de hele Nederlandse mannenploeg, uit op een deceptie. Zowel individueel als met het Nederlandse team greep de Friese turner naast een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio, al hoopt hij via een ontsnappingsroute volgend jaar alsnog naar Japan te mogen.