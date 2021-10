Samir Nasri maakt tongen los: 41-voudig Frans international onherkenbaar in benefietduel

Derde doelman Kjell Scherpen heeft geen spijt van keuze voor Brighton: ‘Ik voel dat ik vooruit ga’

17:06 Kjell Scherpen (21) wilde dit seizoen spelen op het hoogste niveau. Een huurdeal met PEC Zwolle was in de maak, tot Brighton & Hove Albion hem een droom liet vervullen. Na een blessure is hij, net als bij Ajax, ook in de Premier League derde doelman. Spijt heeft de jeugdinternational zeker niet.