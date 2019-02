‘Sami Khedira kampt met hartritmestoornissen’

,,Sami is in Turijn gebleven voor medische onderzoeken'', zei trainer Massimiliano Allegri, die niet wilde zeggen wat Khedira precies mankeert. ,,We zijn een echte vechter op het middenveld kwijt.'' De Braziliaanse vleugelspits Douglas Costa ontbreekt ook in de selectie van de Italianen.



Juventus speelt woensdag in het stadion waar het op 1 juni ook weer wil staan. Het stadion van Atlético Madrid is dan het decor van de finale van de Champions League. Juventus regeert al jarenlang in de Italiaanse competitie, maar wil ook eindelijk weer eens Europees succes behalen. De 'Oude Dame' versterkte zich daarom afgelopen zomer met Cristiano Ronaldo.