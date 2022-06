Samenvatting: Heta en Whitlock bezorgen Australië World Cup

Sergio Pérez geeft zichzelf de schuld en Fernando Alonso heeft grote plannen: ‘Ik ga Max aanvallen’

Max Verstappen pakte pole position in Canada, maar de man naast hem zorgde voor de grootste verrassing. Fernando Alonso reed in zijn Alpine naar de tweede tijd en staat zo voor het eerst in tien jaar op de eerste startrij van een Grand Prix.

15:07