Sam Lammers redt punt voor Frankfurt, Bosz met Lyon simpel langs Rangers

Met zijn eerste goal in Duitsland heeft Sam Lammers Eintracht Frankfurt een punt bezorgd bij de opening van Europa League-seizoen. De huurling van Atalanta, oud-spits van PSV, maakte vlak voor rust gelijk tegen Fenerbahçe. Mesut Özil had de Turken in het Deutsche Bank Park op voorsprong gezet. Het bleef bij 1-1.

Peter Bosz heeft met Olympique Lyon de weg naar boven ingeslagen. De Nederlander begon moeizaam in Frankrijk, maar boekte vanavond in Glasgow een even nuttige als simpele zege op Rangers (0-2). Op Ibrox waren Karl Toko Ekambi en James Tavernier de doelpuntenmakers.

In de poule van PSV, Groep B, won Monaco met 1-0 van Sturm Graz. Het enige doelpunt kwam van de Senegalees Krépin Diatta, die na een dik uur een assist van de Russische invaller Aleksandr Golovin verzilverde. Voormalig AZ-spits Myron Boadu zat vanwege ziekte niet bij de selectie van de Monegasken.

Bayer Leverkusen won eerder op de avond ook. De Duitse topclub van basisspelers Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven en bankzitter Mitchel Bakker versloeg vanavond in eigen huis het Hongaarse Ferencváros (2-1).

Volledig scherm Bayer Leverkusen-verdediger Daley Sinkgraven (links) in duel met de Noorse Ferencváros-aanvaller Tokmac Nguen. © AFP

Trainer John van den Brom begon met KRC Genk met een overwinning in de Europa League. Bij Rapid Wien won de Belgische club met 1-0 door een late treffer van Paul Onuachu. Van den Brom begon in de Oostenrijkse hoofdstad met Carel Eiting in de basis. Het duel leek te eindigen in een doelpuntloos gelijkspel, maar Onuachu besliste anders. Junya Ito passeerde in de 92ste minuut zijn tegenstander en gaf goed voor. Onuachu rondde het tot geluk van Van den Brom perfect af.

In dezelfde groep won West Ham United met 2-0 bij Dinamo Zagreb door treffers van Michail Antonio en Declan Rice.

Uitslagen

Groep A

• Brøndby IF - Sparta Praag 0-0

• Rangers - Olympique Lyon 0-2



Groep B

• AS Monaco - Sturm Graz 1-0

• PSV - Real Sociedad 2-2



Groep C

• Leicester City - Napoli 2-2

• Spartak Moskou - Legia Warschau 0-1



Groep D

• Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe 1-1

• Olympiakos - Royal Antwerp FC 2-1

Groep E

• Galatasaray - SS Lazio 1-0

• Lokomotiv Moskou - Olympique Marseille 1-1



Groep F

• FC Midtjylland - Ludogorets 1-1

• Rode Ster Belgrado - SC Braga 2-1



Groep G

• Bayer Leverkusen - Ferencváros 2-1

• Real Betis - Celtic 4-3



Groep H

• Dinamo Zagreb - West Ham United 0-2

• Rapid Wien - Racing Genk 0-1