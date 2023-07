Sam Beukema (24) wordt vierde Nederlander bij Serie A-club Bologna

Beukema speelde in de jeugd voor DSC, Go Ahead Eagles en FC Twente. Bij Go Ahead Eagles brak hij uiteindelijk door en speelde hij 73 wedstrijden, waarin de kopsterke verdediger elf keer scoorde. Hij groeide uit tot aanvoerder en vertrok in 2021 na de promotie naar de eredivisie voor 900.000 euro naar AZ, dat Feyenoord en PSV wist af te troeven in de strijd om de talentvolle verdediger.

Beukema had even tijd nodig om zijn plek te veroveren in het hart van de defensie, maar groeide uiteindelijk uit tot gewaardeerde kracht bij de Alkmaarders. Hij speelde in twee seizoenen liefst 81 wedstrijden, geholpen door de lange Europese campagne van afgelopen seizoen waarin AZ in de halve finales van de Conference League strandde tegen de uiteindelijke winnaar West Ham United.

De verdediger uit Deventer had nog een contract tot medio 2026 bij AZ, dat daardoor nog een mooie transfersom ontvangt. Hoe hoog het bedrag is, is niet naar buiten gebracht door beide clubs.

Vierde Nederlander bij Bologna

Bologna werd afgelopen seizoen negende in de Serie A. Voormalig Italiaans international Thiago Motta is de coach van de Rossoblù. Beukema wordt de vierde Nederlander bij de club na middenvelder Jerdy Schouten en spitsen Joshua Zirkzee en Sydney van Hooijdonk. De Amsterdamse verdedigers Mitchell Dijks en Stefano Denswil speelden de afgelopen jaren ook in het Stadio Renato Dall’Ara.

Van Hooijdonk staat nog twee jaar onder contract bij Bologna, maar na anderhalf jaar op huurbasis bij SC Heerenveen is nog niet duidelijk waar de toekomst van de 23-jarige spits uit Breda ligt. Schouten (sinds 2019 bij de club) en Zirkzee (sinds vorig jaar bij de club) staan nog tot medio 2026 onder contract bij Bologna.

