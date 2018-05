'Sam Allardyce op de wip bij Everton'

The Mirror en Daily Mail melden maandagavond ook al de naam van de opvolger van Allardyce op Goodison Park. Volgens de tabloids staat Everton op het punt Marco Silva vast te leggen. De Portugees was vorig jaar al topkandidaat bij The Toffees. Watford weigerde echter mee te werken aan een tussentijdse overgang, waarna Everton voor Allardyce koos. De geruchten van een naderend vertrek van Silva bij The Hornets zorgden voor dusdanig gespannen verhoudingen dat Watford Silva in januari alsnog ontsloeg.