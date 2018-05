Salzburg vol ongeloof over blunder van Russische arbitrage

,,Mijn jongens hebben een geweldig seizoen in Europa gespeeld'', zei trainer Marco Rose. ,,We zijn er ingefloten door de arbitrage. Het is ongelooflijk. Maar wat kan ik er aan doen?''

Salzburg stond tegen Marseille met 2-0 voor. De eerste wedstrijd in Frankrijk was juist met 2-0 verloren. Strafschoppen leken de beslissing te moeten brengen, maar kort voor het einde van de verlenging gaf Karasev een hoekschop aan Marseille. De bal ging echter via een speler van de Franse club over de achterlijn, zodat Salzburg een doeltrap verdiende.