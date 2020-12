Salzburg-duo test positief op doping na interland met Mali

Middenvelder Mohamed Camara en aanvaller Sekou Koita beweerden dat ze medicatie kregen tegen hoogteziekte, meldde Salzburg vandaag in een statement op zijn website. Het zou gaan om de uitwedstrijd tegen Namibië (1-2 zege) op 17 november. Deze wedstrijd werd gespeeld tijdens de kwalificatie voor de Afrika Cup. De selectie van Mali vloog van de hoofdstad Bamako (350 meter hoogte) naar het hooggelegen Windhoek, de hoofdstad van Namibië dat op 1700 meter hoogte ligt. Koita maakte de 1-0 in de gewonnen wedstrijd.

De twee spelers testten positief op 22 november in Oostenrijk tijdens UEFA-tests voorafgaand aan de Champions League-nederlaag tegen Bayern München (3-1), waarin beide spelers de hele wedstrijd meespeelden. Salzburg noemde de verboden stof in kwestie niet, maar zei dat het ‘een belangrijk ingrediënt’ was in de hoogteziekte-medicatie die de spelers naar verluidt kregen. Na dit duel speelden beide spelers ook mee tegen Lokomotiv Moskou en Atlético Madrid. Salzburg eindigde slechts een punt boven Lokomotiv en ging daardoor ten kosten van de Russen door naar de Europa League.