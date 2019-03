Salto van Jos in São Paulo bij Grand Prix-debuut

Rode blosjes op de wangen, verlegen blik in de ogen. Benetton, het team waarvoor Jos Verstappen zijn Formule 1-debuut maakt, is 25 jaar geleden qua publiciteit het Red Bull van nu: jeugdig en brutaal. Een bruingebrand Braziliaans fotomodel waggelt ongemakkelijk op naaldhakken naar de bolide van de coureur die de fotoshoot plichtmatig, maar onwennig ondergaat. Even later schuift Verstappen in een partytent aan voor een van zijn vele perspraatjes. De verre horizon wordt gevormd door lemen hutjes met golfplaten daken. Eén van de beruchte sloppenwijken van São Paulo als decor voor een spraakmakende primeur.



Wat Max Verstappen in 2015 rond zijn Formule 1-entree teweegbracht, vertoont opvallende parallellen met het debuut van zijn vader in 1994. Jos Verstappen heeft zich in twee jaar tijd vanuit de kartwereld naar de Formule 1 gekatapulteerd; een record in die tijd. De media komen superlatieven tekort. Ein Meister vom Himmel, kopt het Duitse Bild; ‘Senna II spreekt Nederlands’, vindt een Vlaamse krant; Hottest new boy in Formula 1, staat er met kapitale letters op de cover van het gezaghebbende Britse F1-magazine Autosport.