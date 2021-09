Salarisplafond Barcelona maakt historische duikvlucht, pijnlijk verschil met Real Madrid

Groepsfase Champions League: het programma van vanavond

14:54 In de groepsfase van de Champions League staan vanavond net als gisteren acht duels op het programma. Naast Benfica - FC Barcelona, die vanavond hier te volgen is, wordt in diezelfde poule ook Bayern München - Dinamo Kiev afgewerkt. Verder staan VfL Wolfsburg - Sevilla en Juventuis - Chelsea op de rol. Volg de duels via ons live voetbalcenter op de voet.