Salah: Wil Champions League-droom wel opgeven voor landstitel

Op dit moment staat Liverpool tweede in de Champions League op één punt van Manchester City met nog acht wedstrijden te gaan. Morgen staan de Reds tegenover Bayern München in de achtste finale van de Champions League, nadat het heenduel 0-0 werd. ,,Ik zal eerlijk zijn. De Champions League is voor mij de meest prestigieuze competitie”, vertelt Salah.

,,Maar de droom van de stad en de club is de Premier League. Dus ik vind het goed om mijn droom op te offeren voor hun droom. Maar als we beide titels winnen is dat natuurlijk fantastisch en dat is ook wat we proberen.”



De 26-jarige aanvaller voegt daar aan toe dat de competitie nog loodzwaar wordt, zeker als Liverpool ook doorgaat in de Champions League. ,,We krijgen nog lastige duels voor onze kiezen, maar City heeft hetzelfde. Je kan er alleen maar voor zorgen dat je alle wedstrijden wint en hopelijk falen zij één keer. Ik ben mentaal scherp. Ik ben klaar voor alles.”