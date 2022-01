Salah schiet beslissende pingel binnen en stuurt Sangaré en Haller naar huis, Equatoriaal-Guinee stunt

Afrika CupEgypte heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. In het Japomastadion in Kameroen won de ploeg van Mo Salah na strafschoppen van Ivoorkust. Ibrahim Sangaré en Sebastien Haller mogen weer terugkeren naar Nederland om de eredivisie te hervatten. Equatoriaal-Guinnee zorgde later op de avond voor een stunt.

Spectaculair was het woensdagavond allemaal niet in Douala, maar de spanning maakte een hoop goed. De eerste kans van de wedstrijd was voor Omar Marmoush, die namens Egypte de lat raakte. Ivoorkust had echter het betere van het spel en kwam via PSV'er Ibrahim Sangaré zelfs bijna op voorsprong. Een omhaal van de middenvelder was bijna succesvol. Ook Sebastien Haller liet zich vlak voor rust zien, maar zijn inzet werd met pijn en moeite gekeerd door doelman Mohamed El-Shenawy.



In de tweede helft gebeurde er niet veel. Haller en Sangaré kregen nog wel kansen, maar niemand slaagde erin om de Egyptische doelman te verschalken. Diezelfde doelman moest vlak voor tijd het veld met een blessure verlaten. Het draaide na negentig tegenvallende minuten op een verlenging uit.

In die verlenging was Sangaré opnieuw dicht bij een treffer, maar Gabaski - de vervanger van El-Shenawy - hield zijn doel knap schoon. Niet veel later werd Haller naar de kant gehaald en bleven ook in de tweede helft van de verlenging de kansen uit, al hielden de Ivorianen tien seconden voor tijd hun adem in toen Aston Villa-aanvaller Trezeguet een grote kans onbenut liet. Een strafschoppenserie met twee reservedoelmannen in de hoofdrol moest voor de beslissing zorgen.

Nonchalante Bailly

Waar Sangaré de penalty zonder problemen wist te benutten, ging het bij zijn landgenoot Eric Bailly mis. Nonchalant zag de verdediger van Manchester United na een heel korte aanloop zijn poging gekeerd worden door Gabaski. Het was na allemaal raak geschoten strafschoppen aan Salah om voor de beslissing te zorgen en dat deed hij tegenover doelman Ali Badra Sangaré ook. Egypte neemt het in de kwartfinales van de Afrika Cup op tegen Marokko. Dinsdag wisten de Marokkanen met 2-1 te winnen van Malawi.



Equatoriaal-Guinee stunt

Bij Mali tegen Equatoriaal-Guinee moesten er ook strafschoppen aan te pas komen om het laatste land aan te wijzen voor de kwartfinales. Hoogtepunt in de strafschoppenserie was een perfecte panenka van rechtsback Carlos Akapo (Equatoriaal-Guinee), die op het moment dat zijn land achterstond met veel overtuiging op subtiele wijze wist te scoren. Dat moment was bijna een omslagpunt, want Mali schoot twee keer op rij niet raak en plots kreeg Pablo Ganet de kans om Equatoriaal-Guinee naar de volgende ronde te schieten. Ganet faalde, maar niet veel later mocht het land alsnog vieren na de misser van Falaye Sacko. In de kwartfinales treft het land zondag Senegal.

Programma achtste finales Afrika Cup:

• Burkina Faso - Tunesië (zaterdag 29 januari, 20.00 uur)

• Senegal - Equatoriaal-Guinee (zondag 30 januari, 20.00 uur)

• Gambia - Kameroen (zaterdag 29 januari, 17.00 uur)

• Egypte - Marokko (zondag 30 januari, 17.00 uur)