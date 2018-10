Salah keert met liesblessure terug in Liverpool

Salah moest in de slotfase van het veld. Omdat bondscoach Javier Aguirre al drie keer had gewisseld, moest Egypte de wedstrijd met tien man uitspelen.

De thuisploeg stond in Cairo halverwege al met 4-0 voor. Salah nam de vierde treffer voor zijn rekening door de bal uit een hoekschop om de keeper in het doel te krullen.



De topschutter van Liverpool liet zich na afloop onderzoeken. Een MRI-scan wees uit dat hij waarschijnlijk niet op tijd fit is voor dinsdag, als Egypte weer tegen eSwatini speelt. Salah gaat daarom nu al terug naar Liverpool om zich te laten behandelen. De Engelse club speelt volgende week zaterdag tegen Huddersfield Town.