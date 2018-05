'Salah kan meespelen op het WK'

Jongste Zverev-broer worstelt, maar komt boven

18:42 Tennisser Alexander Zverev (21) wankelde in de tweede ronde tegen Dusan Lajovic. Dat ging gepaard met de nodige reuring in Parijs, want zou Roland Garros de nummer 2 bij de mannen al in de tweede ronde kwijtraken? Net op tijd herstelde de Duitser zich: 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 en 6-2.