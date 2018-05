Salah hoopt tegen verwachting in op WK

Mohamed Salah heeft via Twitter laten weten er vertrouwen in te hebben op het WK in Rusland van de partij te zijn. ,,Ondanks de verwachtingen heb ik vertrouwen er in Rusland bij te zijn en jullie trots te maken. Jullie liefde en support geeft me de kracht die ik nodig heb."