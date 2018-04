Salah evenaart record Shearer, Ronaldo en Suarez met 31ste PL-goal

Liverpool verspeelt zege na knappe comeback West Brom

15:23 Liverpool heeft geen al te beste generale beleefd voor de halve finale in de Champions League tegen AS Roma. Met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in de basis verspeelden de 'Reds' tegen hekkensluiter West Bromwich Albion in de slotfase een 0-2 voorsprong: 2-2.