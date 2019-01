Salah bezorgt jubilerende Van Dijk en Liverpool zwaarbevochten zege

Afstands­winst is mooi, maar Schulting wil meer

19:13 Haar schaatsen liggen schuin achter haar tegen de muur te wachten tot Suzanne Schulting klaar is om naar de kleedkamer te lopen. Haar gezicht is nog bezweet. De tweede dag van de EK shorttrack in Dordrecht is nog niet eens voorbij, maar Schulting, winnares van het eerste EK-goud van de dag, is al bezig met morgen. Het eerste wat ze zegt: ,,De knop gaat nu supersnel om.”