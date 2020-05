Sainz neemt stoel over van Vettel bij Ferrari

Door Arjan Schouten



Eerder vandaag werd zijn afscheid bij McLaren al gecommuniceerd, nu is ook zijn bestemming bekend. Carlos Sainz verkast volgend jaar na slechts twee seizoenen in Britse dienst naar Ferrari. Naast Charles Leclerc is hij vanaf 2021 de nieuwe coureur voor de Scuderia, als Sebastian Vettel na zes jaar vertrekt. ,,Ik ben heel blij en vind het fantastisch dat ik in de toekomst namens Ferrari mag gaan racen’’, aldus de Spanjaard, die eerst nog een seizoen met McLaren voor de boeg heeft.

Al dagen werd zijn naam in verband gebracht met de Italiaanse formatie. Hij stond bovenaan het lijstje kandidaten, waar ook Daniel Ricciardo in werd genoemd. De Australiër koos voor McLaren, waar Sainz dus plaats maakt. Ook Lewis Hamilton leek lang te flirten met de positie bij Ferrari, maar de komst van Sainz haalt dus definitief een streep door dat sprookje. Een langere verbintenis van Hamilton bij Mercedes lijkt nu dus ook een kwestie van tijd.

Volledig scherm Carlos Sainz, de nieuwe coureur van Ferrari. © EPA Lang leek Red Bull Racing het topteam waar Sainz zijn pijlen op moest richten. Samen met Max Verstappen debuteerde de 25-jarige Madrileen in 2015 namens Toro Rosso. Maar niet Sainz maar de Nederlander mocht een dik jaar later promoveren naar de auto van Daniil Kvyat. Een zware teleurstelling voor de Spanjaard, die eind 2017 tussentijds verkaste naar Renault. Daar hield hij na ruim een jaar ook weer voor gezien, toen McLaren aanklopte. Bij de Britten draaide hij vorig jaar een prima seizoen met een rits ereplaatsen en zelfs een eerste podiumplaats op Interlagos (derde). Met Zak Brown onderhandelde hij al over een langer verblijf, maar tot een akkoord kwam het niet. Zeker niet toen er zich een kans openbaarde bij Ferrari.

Leclerc

De laatste Spanjaard in Italiaanse dienst was Fernando Alonso. De man die twee wereldtitels pakte namens Renault slaagde er echter niet in om ook successen te boeken met de Scuderia. Hij won tussen 2010 en 2014 elf races namens Ferrari, maar bleef steken op drie tweede plaatsen in het wereldkampioenschap.

Sainz treft bij Ferrari een coureur die op papier veel minder ervaring heeft. Charles Leclerc heeft pas twee seizoenen Formule 1 achter de rug, Sainz al vijf jaar. Maar Leclerc won in zijn eerste campagne namens Ferrari wel meteen twee races in België en Italië en hij stond zeven keer op pole position.

,,Met vijf seizoenen bagage op zak heeft Carlos al laten zien wat hij waard is en dat hij de technische vaardigheden en juiste kwaliteiten heeft om in ons team te passen”, zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. ,,We geloven dat een team met het talent en de persoonlijkheid van Charles en Carlos, ons jongste team in vijftig jaar tijd, nu het best mogelijke is om onze doelen te bereiken.”